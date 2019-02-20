2019-02-20T15:44:12+03:00
В мире

Трамп может уволить главу Нацразведки США

Елена Гильманова
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Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс. Фото: Zuma\TASSДиректор Национальной разведки США Дэниел Коутс. Фото: Zuma\TASS
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Президент США Дональда Трампа очень разочарован в работе директора Национальной разведки Дэниеле Коутса, который занимает этот пост уже два года. По словам чиновников Белого дома глава Нацразведки вскоре может быть уволен.

Ссылаясь на свои источники издание The Wall Street Journal замечает, что Трамп всегда был недоволен работой Коутса. Однако по словам источника газеты, последнее выступление Коутса в конгрессе США по угрозам национальной безопасности «подорвало» доверие Трампа и привело его в «ярость».

Речь идет о выступление директор Нацразведки в Сенате с докладом, в котором он заявил, что Северная Корея не выполняет заключенные с Вашингтоном договоренности. Однако этот договор Трамп считает огромным достижением своей политики.

Помимо обвинения северной Кореи, в своем докладе глава разведсообщества США, дал оценку глобальным и региональным угрозам Вашингтона. В списке стран, представляющих угрозу, были Иран, Россия, а также Северная Корея. В частности, он особо отметил совершенствование российских ядерных сил и расширение киберопераций. После доклада Коутса Трамп обвинил разведчиков США в пассивности и наивности.

Источники издания отмечают, что Трампу возможно не удастся уволить главу Нацразведки в ближайшее время, но президент сделает все, чтобы найти замену Коутсу позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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