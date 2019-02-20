2019-02-20T16:07:53+03:00
Политика

Орешкин обсудит "Северный поток - 2" с министром экономики Германии

По словам главы Минэкономразвития РФ, повестка дня будет исключительно позитивной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский министр планирует обсудить проект «Северный поток — 2»Российский министр планирует обсудить проект «Северный поток — 2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин встретится со своим коллегой из ФРГ Петером Альтмайером, чтобы обсудить ход реализации российско-немецкого проекта "Северный поток - 2". Переговоры пройдут в рамках рабочего визита главы нашего ведомства в Берлин.

Орешкин подчеркнул, что строительство газопровода на данный момент является одним из главных совместных проектов ФРГ и России, несмотря на существование и других различных инвестиционных программ.

"Сейчас активно работаем и с нашими французскими партнерами, и с немецкими, чтобы позитивное движение, которое сформировалось за последний год, активно продолжалось. Я еду обсуждать позитивную повестку совместного развития на благо ЕС и России", - цитирует ТАСС министра.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас реализации проекта "Северный поток - 2" угрожает намерение Евросоюза обновить газовую директиву. Изначально сообщалось, что Германии удалось уговорить Францию не мешать строительству трубопровода, однако позже стало известно о возможных негативных последствиях документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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