Картину «Горбачев. Простите» продали за 12 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:43 2019-02-20T17:43:04+03:00

Аукцион проводился ровно через 10 лет после того, как единственный президент СССР оставил свою подпись на холсте со словом «Простите»

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Картину «Горбачев. Простите» с автографом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и словом «Простите» ушла с молотка за 12 млн рублей.

Торги прошли в аукционном доме «12й стул», в пресс-службе которого сообщили, что торги начались со 100 тыс. рублей. Владельцем холста стал анонимный телефонный покупатель. С учетом процента аукционного дома он заплатит за 13,8 млн рублей.

Представитель аукционного дома Екатерина Кухта объяснила, что Горбачев подписал холст в феврале 2009 года в московском университет, где читал лекцию. «Студент попросил подписать Горбачева не книгу, а холст. Белый холст. И нарисовать что-нибудь попросил. Горбачев подписать холст согласился, а нарисовать отказался: нарисуй сам, у тебя фантазии хватает», - цитирует представителя аукционного дома «Интерфакс».

Кухта отметила, что продать картину с автографом решили 19 февраля 2019 года, ровно через десять лет после того, как единственный президент СССР оставил автограф красным маркером. «На нем черным маркером тем самым студентом, художником, написано «Простите»», - рассказала она.

Ранее kp.ru сообщал, что Свадебный кабриолет Volkswagen Beetle главы МИД Австрии Карин Кнайсль с автографом президента России Владимира Путина ушел с молотка за 20 тысяч евро, в ходе благотворительного телемарафона Licht ins Dunkel, что переводится на русский как «Свет в темноте».

ИСТОЧНИК KP.RU