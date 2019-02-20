2019-02-20T17:43:04+03:00
Общество

Картину «Горбачев. Простите» продали за 12 млн рублей

Аукцион проводился ровно через 10 лет после того, как единственный президент СССР оставил свою подпись на холсте со словом «Простите»
Елена Гильманова
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Экс-президент СССР Михаил ГорбачёвЭкс-президент СССР Михаил ГорбачёвФото: Владимир ВОРСОБИН
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Картину «Горбачев. Простите» с автографом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и словом «Простите» ушла с молотка за 12 млн рублей.

Торги прошли в аукционном доме «12й стул», в пресс-службе которого сообщили, что торги начались со 100 тыс. рублей. Владельцем холста стал анонимный телефонный покупатель. С учетом процента аукционного дома он заплатит за 13,8 млн рублей.

Представитель аукционного дома Екатерина Кухта объяснила, что Горбачев подписал холст в феврале 2009 года в московском университет, где читал лекцию. «Студент попросил подписать Горбачева не книгу, а холст. Белый холст. И нарисовать что-нибудь попросил. Горбачев подписать холст согласился, а нарисовать отказался: нарисуй сам, у тебя фантазии хватает», - цитирует представителя аукционного дома «Интерфакс».

«Горбачев. Простите»/Евгения Кухта/Facebook Фото: СОЦСЕТИ

«Горбачев. Простите»/Евгения Кухта/FacebookФото: СОЦСЕТИ

Кухта отметила, что продать картину с автографом решили 19 февраля 2019 года, ровно через десять лет после того, как единственный президент СССР оставил автограф красным маркером. «На нем черным маркером тем самым студентом, художником, написано «Простите»», - рассказала она.

Ранее kp.ru сообщал, что Свадебный кабриолет Volkswagen Beetle главы МИД Австрии Карин Кнайсль с автографом президента России Владимира Путина ушел с молотка за 20 тысяч евро, в ходе благотворительного телемарафона Licht ins Dunkel, что переводится на русский как «Свет в темноте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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