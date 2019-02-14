Свадебный кабриолет с автографом Путина ушел с молотка за 20 тысяч евро

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-14T17:31:16+03:00

Автомобиль с церемонии бракосочетания главы МИД Австрии стал третьим по стоимости на благотворительном аукционе [видео]

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Свадебный кабриолет Volkswagen Beetle главы МИД Австрии Карин Кнайсль с автографом президента России Владимира Путина был ушел с молотка за 20 тысяч евро, в ходе благотворительного телемарафона Licht ins Dunkel, что переводится на русский как «Свет в темноте».

Летом 2018 года на белом Volkswagen оставили автографы знаменитые гости церемонии бракосочетания главы австрийского МИД. Самым известным гостем на свадьбе был Путин, который также расписался на автомобиле. Карин Кнайсль после свадебной церемонии пожертвовала кабриолет для благотворительный телеаукциона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/664885" frameborder="0"></iframe> Путин танцует на свадьбе у Кнайсль.Российский президент побывал на свадьбе у главы Австрийского МИД. Путин подарил Кнайсль букет цветов, а она ему - танец!

Сообщается, что автомобиль стал третьим по стоимости лотом на аукционе. Первое место заняла покупка рекламной страницы в газете Kurier, ушедшая с молотка за 27 тысяч евро. На втором месте оказалась прогулка по ратуше и последующим обедом на восемь персон с бургомистром Вены Михаэлем Людвигом. Этот лот был продан за 22 тысячи евро. По данным издания Kurier, свадебный кабриолет с автографом Путина купил предприниматель из федеральной земли Штирия.

Напомним, 18 августа прошлого года президент России прибыл в австрийский Грац на свадьбу 53-летнего Карин Кнайсль, которая выходила замуж за 54-летнего бизнесмена Вольфганга Мейлингера. Путин подарил невесте букет цветов, а в ответ она трижды поцеловала его они успели станцевать во время свадебной церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU