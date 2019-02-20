2019-02-20T19:34:57+03:00
Политика

СК возбудил уголовное дело по факту взрывов в Донецке

ЧП было квалифицировано следователями как акт международного терроризма
Александр ДЖУМАЕВ
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Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма" по факту трех взрывов, произошедших в Донецке в этот понедельникСледственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма" по факту трех взрывов, произошедших в Донецке в этот понедельникФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма" по факту трех взрывов, произошедших в Донецке в этот понедельник. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

"Эти действия [взрывы], поставившие под угрозу жизнь и здоровье гражданских лиц, нарушают нормальную деятельность представителей СММ ОБСЕ, призванную как раз содействовать снижению напряжённости и обеспечению мира, стабильности и безопасности на территории конфликта, а также подрывают «Минские договоренности», гарантом которых в числе других стран выступает и Россия", - говорится в заявлении.

В СК отметили, что правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уже ведут собственное расследование случившегося. Взрывы в Донецке были совершены с целью "дестабилизации обстановки в районах конфликта".

Три взрыва прогремели в центре Донецка утром в понедельник, 18 февраля. В данном районе находится ряд административных зданий, а также резиденция главы ДНР и гостиница, где проживают представители миссии ОБСЕ. В результате случившегося никто не пострадал.

Видео с места взрыва в Донецке 18 февраля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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