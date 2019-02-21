Лейтенанта береговой охраны США заподозрили в подготовке теракта
В американском штате Мэриленд по подозрению в подготовке крупного теракта арестовали лейтенанта береговой охраны США, сообщает CNN со ссылкой на документы суда.
По версии обвинения, 49-летний офицер Кристофер Пол Хассон планировал убивать политиков и журналистов «в масштабах, редко встречающихся в этой стране». Кроме того, лейтенант в соцсетях призывал к «сосредоточенному насилию» ради создания «белой родины».
При обыске в доме Хассона обнаружили целый склад оружия и боеприпасов: 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов. Сыщики также нашли у него чемодан, полный трамодола – это сильнодействующий психотропный препарат, опиоидный анальгетик.
При обыске в доме Хассона нашли полный трамодола чемоданФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Отмечается, что на подготовку терактов лейтенанта вдохновил пример «норвежского стрелка» Андерса Брейвика, который в 2011 году убил 77 человек.
Хассону уже предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и наркотиков. Слушания по его делу пройдут 21 февраля в городе Гринбелт.
ИСТОЧНИК KP.RU