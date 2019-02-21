Лейтенанта береговой охраны США заподозрили в подготовке теракта

СЕГОДНЯ 04:25 2019-02-21T04:54:16+03:00

В ходе обыска у Хессона обнаружили 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов Фото: REUTERS

При обыске у военного обнаружили целый склад оружия и боеприпасов [фото]

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В американском штате Мэриленд по подозрению в подготовке крупного теракта арестовали лейтенанта береговой охраны США, сообщает CNN со ссылкой на документы суда.

По версии обвинения, 49-летний офицер Кристофер Пол Хассон планировал убивать политиков и журналистов «в масштабах, редко встречающихся в этой стране». Кроме того, лейтенант в соцсетях призывал к «сосредоточенному насилию» ради создания «белой родины».

При обыске в доме Хассона обнаружили целый склад оружия и боеприпасов: 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов. Сыщики также нашли у него чемодан, полный трамодола – это сильнодействующий психотропный препарат, опиоидный анальгетик.

При обыске в доме Хассона нашли полный трамодола чемоданФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Отмечается, что на подготовку терактов лейтенанта вдохновил пример «норвежского стрелка» Андерса Брейвика, который в 2011 году убил 77 человек.

Хассону уже предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и наркотиков. Слушания по его делу пройдут 21 февраля в городе Гринбелт.

ИСТОЧНИК KP.RU