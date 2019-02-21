Военный атташе Венесуэлы при ООН объявил о признании Хуана Гуайдо временным президентом страны
Полковник сухопутных войск Венесуэлы Педро Хосе Чиринос, занимающий должность атташе Боливарианской Республики в ООН, заявил о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента страны. Видеообращение офицера было распространено в интернете.
"Признаю и выражаю готовность исполнять приказы переходного правительства, возглавляемого господином президентом Хуаном Гуайдо Маркесом", - заявил полковник.
Полковник Педро Чиринос признал Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы.
Информацию о признании Гуайдо еще одним высокопоставленным офицером подтвердил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. "Он предпочел демократию для венесуэльцев тирании [президента Николаса] Мадуро", - написал политик в своем Twitter.
Ранее сайт kp.ru сообщал о признании Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны генералом ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебаном Янесом Родригесом. Офицер назвал правительство президента Николаса Мадуро «диктаторским», а также обратился к «товарищам по оружию», призвав их «не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы»
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ИСТОЧНИК KP.RU