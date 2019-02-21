2019-02-21T08:46:55+03:00
В мире

Военный атташе Венесуэлы при ООН объявил о признании Хуана Гуайдо временным президентом страны

Видеообращение полковника Педро Чириноса было опубликовано в YouTube [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Полковник сухопутных войск Венесуэлы Педро Хосе Чиринос, занимающий должность атташе Боливарианской Республики в ООН, заявил о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента страныПолковник сухопутных войск Венесуэлы Педро Хосе Чиринос, занимающий должность атташе Боливарианской Республики в ООН, заявил о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента страныФото: кадр с видео
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Полковник сухопутных войск Венесуэлы Педро Хосе Чиринос, занимающий должность атташе Боливарианской Республики в ООН, заявил о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента страны. Видеообращение офицера было распространено в интернете.

"Признаю и выражаю готовность исполнять приказы переходного правительства, возглавляемого господином президентом Хуаном Гуайдо Маркесом", - заявил полковник.

Полковник Педро Чиринос признал Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы.

Информацию о признании Гуайдо еще одним высокопоставленным офицером подтвердил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. "Он предпочел демократию для венесуэльцев тирании [президента Николаса] Мадуро", - написал политик в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал о признании Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны генералом ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебаном Янесом Родригесом. Офицер назвал правительство президента Николаса Мадуро «диктаторским», а также обратился к «товарищам по оружию», призвав их «не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы»

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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