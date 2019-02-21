Песков заявил, что Путин недоволен эффективностью защиты бизнеса в РФ

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-21T13:27:59+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования будет фигурировать в поручениях Владимира Путина. По словам представителя Кремля, президент недоволен эффективностью работы властей в данном направлении.

"Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз", - заявил Песков, добавив, что указания президента являются "предельно конкретными и не допускают каких-то трактовок".

Представитель Кремля подчеркнул, что функции надзора и определения законности или незаконности следственных действий относятся к компетенции Генеральной прокуратуры России. "Главным образом, в послании речь шла о том, чтобы избавиться от этой практики [необоснованного преследования бизнеса], и как раз здесь уже будет формироваться перечень поручений, тем более, что многое достаточно конкретно было сказано в самом обращении президента", - отметил Песков.

В заключение пресс-секретарь президента России добавил, что в настоящий момент ведется формирование списка поручений президента по итогам послания. Контрольное управление президента ведет планомерную работу с целью наблюдения за ходом выполнения этих поручений, добавил Песков.

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля Путин уделил внимание проблеме свободы и инициативы предпринимательства. Глава государства призвал избавить бизнес от "риска уголовного или даже административного наказания", а также отметил, что с 2018 года, когда он также упомянул данную проблему, ситуация изменилась не сильно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU