Лавров заявил о необходимости отказа от санкций

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-21T17:07:27+03:00

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Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что необходимо отказаться от санкций. При этом политик подчеркнул, что Евросоюз заразился бациллой американской вседозволенности.

Лавров во время брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса, отметил, что США "абсолютно бесцеремонно" применяют свое законодательство экстерриториально.

Политик также признал, что от санкций Евросоюза есть проблемы - негативные последствия для рынка, потребителей. Лавров добавил, что в России наблюдается подъем сельского хозяйства, однако не во всех категориях, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал новые санкции против России со стороны ЕС. Политик отметил, что Брюссель поддался русофобам в США и Украине.

Дело в том, что в среду, 20 февраля, появилась информация о том, что Евросоюз предварительно согласовал продление на полгода так называемых индивидуальных санкций против России, срок действия которых истекает в середине марта. Кроме этого, Европейский союз согласовал и расширение санкционного списка. Так, из-за инцидента в Керченском проливе в черный список будут включены имена еще восьми человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/682582" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров: «Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю».Интервью «Комсомолки» с лицом российской дипломатии, проводником нашей внешей политики в мире — Сергеем Лавровым.

ИСТОЧНИК KP.RU