Евросоюз согласовал продление санкций против России на полгода

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-20T14:41:25+03:00

А также внесение в черный список имен еще восьми человек

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В среду, 20 февраля, появилась информация о том, что Евросоюз предварительно согласовал продление на полгода так называемых индивидуальных санкций против России, срок действия которых истекает в середине марта.

«Послы стран ЕС согласовали решение о продлении ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины», - заявил источник РИА Новости в Брюсселе.

Кроме того, по словам собеседника агентства, Европейский союз согласовал и расширение санкционного списка. Так, из-за инцидента в Керченском проливе в черный список будут включены имена еще восьми человек.

Между тем стоит отметить, что решение о санкциях еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, МИД РФ считает подобные действия европейских стран результатом их несамостоятельности. В Москве уверены, что члены союза продолжают ужесточать свою политику под «мощнейшим» давлением США.

ИСТОЧНИК KP.RU