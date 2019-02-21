2019-02-21T20:02:34+03:00
Происшествия

В Москве арестован подозреваемый в убийстве таксиста на Самаркандском бульваре

Кроме этого, в 2009 году мужчина готовил покушение на главу Чечни Рамзана Кадырова [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве арестован подозреваемый в убийстве таксиста на Самаркандском бульвареВ Москве арестован подозреваемый в убийстве таксиста на Самаркандском бульвареФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 22 февраля, Кузьминский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве 15 февраля московского таксиста Лорса Хамиева. В 2009 году мужчина был осужден на восемь лет за подготовку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.

- Постановлением Кузьминского суда в отношении Хамиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 апреля, - подчеркнула представитель суда.

Напомним, в ночь на 15 февраля этого года возле Самаркандского бульвара в Москве было обнаружено тело мужчины 1966 года рождения с огнестрельными ранениями. Установлено, что мужчина работал водителем такси. Инспекторы ДПС на следующий день задержали на трассе в Ростовской области подозреваемых в этом убийстве, сообщает "ТАСС".

Представитель суда также отметила, что в рамках уголовного дела арестован еще один фигурант, а еще троим продлен срок задержания до 22 февраля текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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