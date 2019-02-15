2019-02-15T19:47:04+03:00
Происшествия

Убийство бизнесмена на юго-востоке Москвы попало на камеры

53-летнего мужчину застрелили рядом со своим домом [видео]
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Жертвой киллеров стал 53-летний бизнесмен Гариб Оруджев.Жертвой киллеров стал 53-летний бизнесмен Гариб Оруджев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь с четверга на пятницу очевидцы сообщили в полицию, что во дворе одной из многоэтажек по Самаркандскому бульвару Москвы слышны выстрелы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину в крови, на момент прибытия сердце пострадавшего уже остановилось.

По словам источника "КП", погибшим оказался 53-летний бизнесмен Гариб Оруджев. Как рассказали очевидцы, они видели двух мужчин , которые убегали с места преступления и сели в черный внедорожник.

После происшествия машину сразу объявили в розыск. По описанию очевидцев сначала искали автомобиль марки BMW X5. Но на кадрах с камер видеонаблюдения видно, что с места уезжает Mercedes GLE Coupe.

На данный момент, правоохранители ищут киллеров и устанавливают всех причастных к убийству.

Камеры сняли киллеров , которые застрелили бизнесмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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