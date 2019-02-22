Захарова: Россия не даст Украине повторить провокации в районе Керченского пролива

СЕГОДНЯ 01:33 2019-02-22T01:33:05+03:00

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Россия не допустит повторения украинских провокаций в районе Керченского пролива.Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, правительство РФ проводит соответствующую дипломатическую работу и уже дало свой ответ на возможные провокации со стороны Киева.

"Ответ уже дало российское руководство. Во-первых, теми действиями, которые были предприняты, когда была совершена первая провокация, а во-вторых, объяснив, что... такие провокации допускаться не будут", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Она отметила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уделил внимание этому вопросу на двусторонних встречах на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 15-17 февраля.

Как ранее писал сайт kp.ru, Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливе. По его данным, прорыв хотят осуществить "с нарушением правил прохождения этой сложной акватории: без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов".

ИСТОЧНИК KP.RU