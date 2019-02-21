2019-02-21T17:51:02+03:00
Политика

Лавров заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливе

Глава МИД РФ отметил, что не понимает, как Украина "еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Лавров заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливеЛавров заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливе.

- Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории. Также готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов, - прокомментировал Лавров.

Также политик добавил, что не понимает, как Украина из-за своих провокаций "еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире", сообщает "ТАСС".

- Причем, как мне сказали, Украина опрашивает страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив, - подчеркнул Лавров.

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Требования пограничников остановиться, украинские суда проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отказа от санкций. Политик подчеркнул, что "Евросоюз заразился бациллой американской вседозволенности".

Сергей Лавров: «Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю».Интервью «Комсомолки» с лицом российской дипломатии, проводником нашей внешей политики в мире — Сергеем Лавровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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