Правительство Гуйдо признали 11 дипломатов Венесуэлы в США
Одиннадцать из 56 дипломатов посольства Венесуэлы в США признали легитимным правительство оппозиционера Хуана Гуайдо. Об этом сообщил временный поверенный в делах Венесуэлы в Соединенных Штатах Карлос Веккьо.
После этого сотрудников дипмиссии включили в состав оппозиционного правительства.
"Мы принимаем 11 дипломатов бывшего режима в состав нашей дипломатической миссии", - сказал Веккьо.
При этом он признал, что представители оппозиции Венесуэлы не имеют доступа к зданию посольства и другим дипучреждениям республики на территории США. Кроме того, счета дипмиссии Венесуэлы в штатах также заморожены, передает ТАСС.
"У нас сейчас другие приоритеты, мы больше сосредоточены на политических вопросах, на гуманитарной помощи", -пояснил поверенный в делах.
Как писал сайт kp.ru, ранее полковник сухопутных войск Венесуэлы Педро Хосе Чиринос, занимающий должность атташе Боливарианской Республики в ООН, заявил о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента страны.
ИСТОЧНИК KP.RU