2019-02-22T02:06:37+03:00
Политика

Правительство Гуйдо признали 11 дипломатов Венесуэлы в США

В ответ оппозиция приняла в состав своего правительства сотрудников венесуэльской дипмиссии
Юлия ДИВЕЕВА
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Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан ГуайдоОппозиционный лидер Венесуэлы Хуан ГуайдоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одиннадцать из 56 дипломатов посольства Венесуэлы в США признали легитимным правительство оппозиционера Хуана Гуайдо. Об этом сообщил временный поверенный в делах Венесуэлы в Соединенных Штатах Карлос Веккьо.

После этого сотрудников дипмиссии включили в состав оппозиционного правительства.

"Мы принимаем 11 дипломатов бывшего режима в состав нашей дипломатической миссии", - сказал Веккьо.

При этом он признал, что представители оппозиции Венесуэлы не имеют доступа к зданию посольства и другим дипучреждениям республики на территории США. Кроме того, счета дипмиссии Венесуэлы в штатах также заморожены, передает ТАСС.

"У нас сейчас другие приоритеты, мы больше сосредоточены на политических вопросах, на гуманитарной помощи", -пояснил поверенный в делах.

Как писал сайт kp.ru, ранее полковник сухопутных войск Венесуэлы Педро Хосе Чиринос, занимающий должность атташе Боливарианской Республики в ООН, заявил о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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