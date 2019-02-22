Семья Майкла Джексона иск на $100 млн телеканалу HBO

СЕГОДНЯ 04:50 2019-02-22T04:50:57+03:00

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Семья певца Майкла Джексона подала 21 февраля иск на сто миллионов долларов к телеканалу HBO, который собирается в марте показать документальный фильм "Покидая "Нэверленд". В картине звучат новые обвинениях в педофилии в адрес музыканта.

Как сообщила телекомпания NBC, жалоба направлена на рассмотрение Верховного суда округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). Родные артиста считают, что HBO нарушает условия контракта, который был заключен с телеканалом в 1992 году.

"HBO нарушил договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды с целью бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно", - говорится в иске.

Семья напоминает, что аналогичные обвинения в педофилии были выдвинуты после Джексона более десяти лет назад, еще при его жизни. Но после тщательного расследования музыканта признали невиновным.

HBO подтверждает свои планы поставить в эфир "Покидая "Нэверленд", премьера которого прошла в январе на кинофестивале Сандэнс в штате Юта. В фильме Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что в возрасте 7 и 11 лет соответственно они подвергались сексуальному насилию со стороны исполнителя. Его семья напоминает, что эти два человека давали противоположные показания во время разбирательства 2005 года.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/666254" frameborder="0"></iframe> Майкл Джексон. Жизнь как триллер.Его судили за растление ребёнка. Но мальчик вырос и признался, что оклеветал певца ради денег. Его заклевали за попытку осветлить кожу. А он просто боролся с витилиго. Майкла Джексона погубили суды и сплетни. А ведь сегодня король поп-музыки мог бы отметить своё 60-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU