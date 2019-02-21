Мадуро заявил о закрытии границы Венесуэлы с Бразилией
Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о закрытии границы Венесуэлы с Бразилией. Она будет закрыта в 21:00 по местному времени в четверг, 21 февраля.
Более того, правительство страны рассматривает вопрос о закрытии границы с Колумбией. Решение принято после ряда сообщений соседних стран о направлении гуманитарной помощи в Венесуэлу.
Мадуро назвал сбор помощи в колумбийском городе Кукута «дешевым шоу» оппозиции, сообщает агентство Reuters.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часа. По словам собеседника WSL, план переворота был продан Вашингтону с обещанием, что военные перейдут на сторону Хуана Гуаидо.
На прошлой неделе Мадуро рассказал, чем может обернуться для американцев военное вторжение в боливарианскую республику. Как заверил политик, США в случае вмешательства «понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане».
Мадуро разорвал дипломатические отношения c США.
ИСТОЧНИК KP.RU
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