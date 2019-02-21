СЕГОДНЯ 21:29 2019-02-21T21:35:44+03:00

В правительстве отметили, что подобные меры могут коснуться и Колумбии

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Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о закрытии границы Венесуэлы с Бразилией. Она будет закрыта в 21:00 по местному времени в четверг, 21 февраля.

Более того, правительство страны рассматривает вопрос о закрытии границы с Колумбией. Решение принято после ряда сообщений соседних стран о направлении гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Мадуро назвал сбор помощи в колумбийском городе Кукута «дешевым шоу» оппозиции, сообщает агентство Reuters.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часа. По словам собеседника WSL, план переворота был продан Вашингтону с обещанием, что военные перейдут на сторону Хуана Гуаидо.

На прошлой неделе Мадуро рассказал, чем может обернуться для американцев военное вторжение в боливарианскую республику. Как заверил политик, США в случае вмешательства «понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687979" frameborder="0"></iframe> Мадуро разорвал дипломатические отношения c США.

ИСТОЧНИК KP.RU