Не менее трех человек пострадали в результате землетрясения в Японии

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-22T09:38:57+03:00

Также более 70 жилых домов остаются без водоснабжения [видео]

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Мощное землетрясение произошло в четверг, 21 февраля, на острове Хоккайдо в северной части Японии. Магнитуда подземных толчков составила 5,7 балла, эпицентр находился в районе округа Ибури, а очаг залегал на глубине около 30 км.

Известно, что в результате природного явления пострадали не менее трех человек. Все они получили легкие травмы, которые не угрожают жизни. Кроме того, более 70 жилых домов осталось без водоснабжения. Местные власти раздают нуждающимся бутилированную питьевую воду.

Также на Хоккайдо было частично приостановлено движение поездов. Угроза цунами не объявлялась, передает телеканал NHK.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года в Японии уже случалось землетрясение. Тогда толчки фиксировались в префектуре Кумамото на острове Кюсю. О пострадавших не сообщалось.

Сильное землетрясение произошло в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU