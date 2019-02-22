2019-02-22T10:03:43+03:00
Политика

Россия готова поставить Индии дополнительную партию МиГ-29

Речь идет о 19 боевых и двух учебно-боевых многоцелевых истребителях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия направила Индии коммерческое предложение по поставкам самолетов МиГ-29Россия направила Индии коммерческое предложение по поставкам самолетов МиГ-29Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия направила Индии коммерческое предложение по многоцелевым истребителям МиГ-29. Ранее министерство обороны республики уже демонстрировало готовность купить дополнительную партию наших самолетов в составе 19 боевых и двух учебно-боевых экземпляров. Об этом рассказал заместитель главы Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

"Коммерческое предложение на самолеты и дополнительное оборудование направлено партнерам. Ожидаем решения индийской стороны", — сообщил замглавы ведомства.

По его словам, стороны в настоящий момент обсуждают также модернизацию принадлежащего Нью-Дели парка истребителей Су-30МКИ. В случае начала сотрудничества работы будут проводится на производственных мощностях корпорации Hindustan Aeronautic Limited при содействии российских специалистов.

Кроме того, в ближайшее время начнутся переговоры о поставках Индии переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". В прошлом году данное вооружение выиграло тендер и было признано лучшим по ценовым характеристикам, передает РИА Новости.

Возвращаясь к поставкам МИГ-29, стоит отметить, что цена одного истребителя составляет 40,2 млн долларов. Сайт kp.ru писал о том, что вместе с вооружением и курсом обучения индийских военных, вся партия будет стоить 846,6 млн долларов.

МиГ-29 Вертикальный взлёт.МиГ-29 Делает Свечку после взлёта советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ

ИСТОЧНИК KP.RU

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