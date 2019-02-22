Путин поручил ежегодно выделять дополнительный миллиард рублей на поддержку кино

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-22T12:46:28+03:00

Речь идет о фильмах для детской и семейной аудитории, а также об уникальных авторских мультфильмах

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Фонд кино будет наделен функциями по поддержке производства российских детских и анимационных фильмов, при этом ежегодное субсидирование таких картин увеличат на один миллиард рублей. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по культуре и искусству от 15 декабря 2018 года.

В опубликованном на сайте Кремля документе уточняется, что поддержка должны оказываться лишь отечественным фильмам для детской и семейной аудитории. Кроме того, на субсидию могут рассчитывать авторские анимационные проекты от ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

Увеличенное финансирование будет предоставляться уже начиная с 2019 года. Меры принимаются в рамках оказания поддержки отечественной кинематографии. Президент ожидает итогового доклада по данному вопросу до 15 июня.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году доля отечественного кино в российском прокате составила 25%, при том что еще семь лет назад она была на уровне 12 - 14%. Кроме того, выросло число зрителей наших фильмов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/665588" frameborder="0"></iframe> Министр культуры Российской Федерации рассказал, как удалось увлечь зрителей нашими фильмами.Накануне всероссийской «Ночи кино» министр культуры Российской Федерации рассказал, как удалось увлечь зрителей нашими фильмами, на чьи деньги живут театры и как ведомство будет бороться с билетными спекулянтами.

ИСТОЧНИК KP.RU