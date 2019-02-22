2019-02-22T12:46:28+03:00
Звезды

Путин поручил ежегодно выделять дополнительный миллиард рублей на поддержку кино

Речь идет о фильмах для детской и семейной аудитории, а также об уникальных авторских мультфильмах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин поручил увеличить субсидию на поддержку киноПутин поручил увеличить субсидию на поддержку киноФото: Игорь БУЛАТОВ
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Фонд кино будет наделен функциями по поддержке производства российских детских и анимационных фильмов, при этом ежегодное субсидирование таких картин увеличат на один миллиард рублей. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по культуре и искусству от 15 декабря 2018 года.

В опубликованном на сайте Кремля документе уточняется, что поддержка должны оказываться лишь отечественным фильмам для детской и семейной аудитории. Кроме того, на субсидию могут рассчитывать авторские анимационные проекты от ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

Увеличенное финансирование будет предоставляться уже начиная с 2019 года. Меры принимаются в рамках оказания поддержки отечественной кинематографии. Президент ожидает итогового доклада по данному вопросу до 15 июня.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году доля отечественного кино в российском прокате составила 25%, при том что еще семь лет назад она была на уровне 12 - 14%. Кроме того, выросло число зрителей наших фильмов.

Министр культуры Российской Федерации рассказал, как удалось увлечь зрителей нашими фильмами.Накануне всероссийской «Ночи кино» министр культуры Российской Федерации рассказал, как удалось увлечь зрителей нашими фильмами, на чьи деньги живут театры и как ведомство будет бороться с билетными спекулянтами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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