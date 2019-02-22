2019-02-22T15:20:49+03:00
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ поручения по итогам послания Федеральному собранию

Президент РФ 20 февраля выступил с очередным обращением к обеим палатам российского парламента [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Путин обсудил с Совбезом РФ поручения по итогам послания Федеральному собраниюПутин обсудил с Совбезом РФ поручения по итогам послания Федеральному собраниюФото: REUTERS
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В пятницу, 22 февраля, президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В частности, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер обсудил с остальными участниками этой встречи подготовку поручений по итогам своего послания Федеральному собранию.

«В ходе совещания состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте подготовки перечня поручений по итогам послания президента Федеральному собранию», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Кроме того, по словам Пескова, в ходе совещания «затрагивались также текущие вопросы социально-экономического развития страны».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 20 февраля, Владимир Путин огласил свое традиционное ежегодное послание Федеральному собранию. Стоит отметить, что он обращался к обеим палатам парламента уже в 15-й раз и впервые после избрания на очередной президентский срок. В своем обращении глава нашего государства, как обычно, дал оценку положению дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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