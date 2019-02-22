МИД РФ ответит на заявления Волкера о «невыполнении» Москвой минских соглашений

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-22T17:40:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 февраля, в МИД РФ прокомментировали заявления спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера о якобы невыполнении Россией минских соглашений. Как заверила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, наша страна в ближайшее время ответит на эти выпады. В частности, Москва намерена опубликовать материалы, опровергающие слова представителя Соединенных Штатов.

«Мы без ответа выпады господина Волкера не оставим. Нам есть что ответить, сегодня мы тоже запустим и таблицы, и материалы», - сказала Захарова.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что РФ не является стороной минских соглашений, и рассказала, зачем США пытаются подтасовать факты и переложить ответственность на нашу страну. «Они подталкивают украинское руководство к новым авантюрам, отдаляют реальную перспективу урегулирования и, соответственно, просто обрекают жителей Донбасса на новые страдания», - цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Волкер заявил о важности реализации минских соглашений, пожаловавшись при этом на отсутствие у России желания «встретиться и поговорить».

Владимир Сунгоркин - о будущем минских соглашений.Поговорим с главным редактором КП в прямом эфире Радио "Комсомольская Правда".

ИСТОЧНИК KP.RU