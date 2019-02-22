2019-02-22T20:25:46+03:00
Наука

Здание Национального космического центра построят в форме ракеты

Как ожидается, здание появится в районе улицы Мясищева на западе Москвы [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий РогозинГлава «Роскосмоса» Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая в пятницу, 22 февраля, на встрече с активом центра имени Хруничева, заявил, что главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра (НКЦ) планируется построить в районе улицы Мясищева, которая находится на западе столицы.

По словам руководителя госкорпорации, работа над эскизами высотки уже началась. При этом Рогозин заметил, что уже представлены разные проекты головного офиса, но все они по форме напоминают ракету. «Наши архитекторы предлагают разные варианты. Они похожи на ракету. Один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса», - приводит слова главы корпорации космической деятельности «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о необходимости создания Национального космического центра заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в минувшую среду, 20 февраля, с посланием Федеральному собранию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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