Здание Национального космического центра построят в форме ракеты

СЕГОДНЯ 20:25 2019-02-22T20:25:46+03:00

Как ожидается, здание появится в районе улицы Мясищева на западе Москвы [видео]

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая в пятницу, 22 февраля, на встрече с активом центра имени Хруничева, заявил, что главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра (НКЦ) планируется построить в районе улицы Мясищева, которая находится на западе столицы.

По словам руководителя госкорпорации, работа над эскизами высотки уже началась. При этом Рогозин заметил, что уже представлены разные проекты головного офиса, но все они по форме напоминают ракету. «Наши архитекторы предлагают разные варианты. Они похожи на ракету. Один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса», - приводит слова главы корпорации космической деятельности «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о необходимости создания Национального космического центра заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в минувшую среду, 20 февраля, с посланием Федеральному собранию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU