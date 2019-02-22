Илон Маск взял ипотеку на $61 млн

СЕГОДНЯ 22:45 2019-02-22T22:45:44+03:00

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В пятницу, 22 февраля, появилась информация о том, что основатель SpaceX Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов в банке Morgan Stanley. По некоторым данным, миллиардер и изобретатель будет выплачивать эту сумму в течение 30 лет: таким образом, каждый месяц ему придется отдавать финансовому учреждению по 180 тысяч долларов.

Как стало известно, в общей сложности речь идет о пяти кредитах. Так, четыре новых кредита на покупку недвижимости в американском штате Калифорния общим размером около 50 миллионов долларов были оформлены в конце прошлого года. Кроме того, Маск рефинансировал ипотечный кредит, взятый в 2012 году на приобретение особняка площадью около 1900 квадратных метров в пригороде Лос-Анджелеса: это и увеличило сумму долга американского бизнесмена до 61 миллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Илон Маск признался, что переживает не самые лучшие времена своей жизни. В частности, он назвал 2018 год худшим в своей карьере. По словам предпринимателя, за этот год он «будто постарел на пять лет».

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ИСТОЧНИК KP.RU