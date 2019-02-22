2019-02-22T22:45:44+03:00
В мире

Илон Маск взял ипотеку на $61 млн

По пяти кредитам миллиардер должен ежемесячно выплачивать по $180 тысяч [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Илон МаскИлон МаскФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 22 февраля, появилась информация о том, что основатель SpaceX Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов в банке Morgan Stanley. По некоторым данным, миллиардер и изобретатель будет выплачивать эту сумму в течение 30 лет: таким образом, каждый месяц ему придется отдавать финансовому учреждению по 180 тысяч долларов.

Как стало известно, в общей сложности речь идет о пяти кредитах. Так, четыре новых кредита на покупку недвижимости в американском штате Калифорния общим размером около 50 миллионов долларов были оформлены в конце прошлого года. Кроме того, Маск рефинансировал ипотечный кредит, взятый в 2012 году на приобретение особняка площадью около 1900 квадратных метров в пригороде Лос-Анджелеса: это и увеличило сумму долга американского бизнесмена до 61 миллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Илон Маск признался, что переживает не самые лучшие времена своей жизни. В частности, он назвал 2018 год худшим в своей карьере. По словам предпринимателя, за этот год он «будто постарел на пять лет».

Илон Маск запустит скоростные тоннели под Лос-Анджелесом.По планам изобретателя, они помогут победить пробки

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп подтвердил, что может оставить в Сирии небольшой контингент войск
Минстрой предлагает наказывать за отказ пустить газовщиков в квартиру
В Москве из-за короткого замыкания загорелся трамвай
В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работу
Индейцы взяли в плен генерала Нацгвардии Венесуэлы
Минприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих
Кличко похвастался «ростом смертности» в Киеве
Всероссийский форум «Наставник» предоставит возможность ученикам самим выдвигать кандидатуры наставников
Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
Обаму в соцсетях признали «иконой стиля»
Гендиректор студии «Дирекция кино»: Увеличение финансирования поднимет детское кино на новый уровень
Здание Национального космического центра построят в форме ракеты
На Сейшелах закрыли дело об изнасиловании россиянки в пятизвездочном отеле
В Молдавии отстранили от работы российского наблюдателя от ОБСЕ