2019-02-23T05:51:14+03:00
Политика

Порошенко пожаловался, что Путин не отвечает больше на его звонки

Президент Украины признался, что последний раз звонил российскому коллеге в день инцидента в Керченском проливе
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин перестал отвечать на телефонные звонки президента Украины Петра Порошенко. Своей "болью" глава Незалежной поделился в эфире телеканала Fox News.

"Последний раз попытка поговорить с ним была прямо в день агрессии против моих лодок. Я позвонил ему спросить "что происходит?" и он не ответил", - посетовал Порошенко.

"Своими лодками" он назвал корабли военно-морских сил Украины, которые были задержаны российскими пограничниками во время провокации в Керченском проливе.

Как рассказывал сайт kp.ru, Путин 5 декабря 2018 года признался, что уклоняется от телефонных разговоров с Порошенко, чтобы не принимать участие в его избирательной кампании. Глава России отметил, что президент Украины "искусно создает кризисные, а на самом деле провокационные ситуации", а ответственность перекладывает на Россию.

"После чего хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы. Вот нехитрая комбинация и я в этих комбинациях не хочу принимать участие. И не буду!", - подчеркнул Путин.

Да пошел ты... Харьковчанин резко ответил Петру Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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