Порошенко пожаловался, что Путин не отвечает больше на его звонки
Российский лидер Владимир Путин перестал отвечать на телефонные звонки президента Украины Петра Порошенко. Своей "болью" глава Незалежной поделился в эфире телеканала Fox News.
"Последний раз попытка поговорить с ним была прямо в день агрессии против моих лодок. Я позвонил ему спросить "что происходит?" и он не ответил", - посетовал Порошенко.
"Своими лодками" он назвал корабли военно-морских сил Украины, которые были задержаны российскими пограничниками во время провокации в Керченском проливе.
Как рассказывал сайт kp.ru, Путин 5 декабря 2018 года признался, что уклоняется от телефонных разговоров с Порошенко, чтобы не принимать участие в его избирательной кампании. Глава России отметил, что президент Украины "искусно создает кризисные, а на самом деле провокационные ситуации", а ответственность перекладывает на Россию.
"После чего хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы. Вот нехитрая комбинация и я в этих комбинациях не хочу принимать участие. И не буду!", - подчеркнул Путин.
Да пошел ты... Харьковчанин резко ответил Петру Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»