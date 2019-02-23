Порошенко пожаловался, что Путин не отвечает больше на его звонки

СЕГОДНЯ 05:48 2019-02-23T05:51:14+03:00

Президент Украины признался, что последний раз звонил российскому коллеге в день инцидента в Керченском проливе

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Российский лидер Владимир Путин перестал отвечать на телефонные звонки президента Украины Петра Порошенко. Своей "болью" глава Незалежной поделился в эфире телеканала Fox News.

"Последний раз попытка поговорить с ним была прямо в день агрессии против моих лодок. Я позвонил ему спросить "что происходит?" и он не ответил", - посетовал Порошенко.

"Своими лодками" он назвал корабли военно-морских сил Украины, которые были задержаны российскими пограничниками во время провокации в Керченском проливе.

Как рассказывал сайт kp.ru, Путин 5 декабря 2018 года признался, что уклоняется от телефонных разговоров с Порошенко, чтобы не принимать участие в его избирательной кампании. Глава России отметил, что президент Украины "искусно создает кризисные, а на самом деле провокационные ситуации", а ответственность перекладывает на Россию.

"После чего хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы. Вот нехитрая комбинация и я в этих комбинациях не хочу принимать участие. И не буду!", - подчеркнул Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692224" frameborder="0"></iframe> Да пошел ты... Харьковчанин резко ответил Петру Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU