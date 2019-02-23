Ким Чен Ын прибудет во Вьетнам с официальным визитом

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-23T09:49:16+03:00

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Вьетнам с официальным визитом по приглашению генерального секретаря Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Вьетнама.

Отмечается, что речь идет о первом за последние 55 лет визите руководителя КНДР во Вьетнам. По данным вьетнамских СМИ, Ким Чен Ын планирует посетить ряд промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов на севере Вьетнама.

В заявлении МИД Вьетнама отмечается, что визит состоится "в ближайшее время". По некоторым данным, поездка Ким Чен Ына будет предварять второй саммит США-КНДР, который состоится в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности, предоставленные КНДР Соединенными Штатми.

ИСТОЧНИК KP.RU