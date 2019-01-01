Ким Чен Ын заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:23:40+03:00

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с новогодним обращением к народу не в привычном френче, а в костюме с галстуком Фото: REUTERS

Лидер КНДР также призвал Соединенные Штаты принять «встречные меры» для денуклеаризации на Корейском полуострове

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем телеобращении к гражданам КНДР заявил, что готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом «в любое время» и «твердо привержен» денуклеаризации Корейского полуострова, но если Вашингтон будет «испытывать его терпение», он «пойдет по другому пути».

«Я в любое время готов вновь сеть за стол переговоров с президентом США, прилагать усилия для достижения результатов, которые бы приветствовало международное сообщество», - приводит слова лидера КНДР южнокорейское агентство Yonhap.

Новогоднее обращение Ким Чен Ына транслировали телеканалы обеих стран-соседок. К слову, выступал он перед согражданами не в привычном френче, а в «европейском» костюме с галстуком.

«Но у нас не будет другого выбора, кроме как искать другой путь, если США не выполнят свои обещания и станут испытывать наше терпение, выдвигая односторонние требования и принуждая их выполнять санкциями и давлением», - продолжил Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что твердо намерен работать над созданием «новых отношений» со Штатами, а также стремиться к миру на Корейском полуострове и «полной денуклеаризации», как обещал Трампу в Сингапуре, если США будут ему доверять и примут «встречные меры».

Стоит отметить, что лидер КНДР, как писал сайт kp.ru, не впервые говорит о том, что Соединенные Штаты должны предпринять «соответствующие шаги», чтобы Пхеньян выполнял все пункты подписанного главами двух стран соглашения.

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