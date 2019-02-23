2019-02-23T14:58:33+03:00
Общество

На Украине назвали отбор на "Евровидение" частью гибридной войны

С таким заявлением выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко
Александр ДЖУМАЕВ
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Финал национального отбора на Евровидение-2019 пройдет на Украине в субботу. Фото: instagram.com/eurovisionФинал национального отбора на Евровидение-2019 пройдет на Украине в субботу. Фото: instagram.com/eurovision
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Вице-премьер Украины Вячеслав Климкин назвал национальный отбор на конкурс "Евровидение-2019" частью гибридной войны, которую, по его словам, якобы, ведет Россия против Украины.

"Национальный отбор на Евровидение-2019, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - написал Кириленко в своем Twitter. Он также отметил, что такие артисты не могут участвовать в отборе на европейский песенный конкурс.

Финал национального отбора на Евровидение-2019 пройдет на Украине в субботу. В нем примут участие музыкальные коллективы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, а также певица MARUV.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сестры Анна и Мария Опанасюк, участвующие в группе ANNA MARIA, отказались признавать Крым украинским. Помимо этого стоит отметить, что солистка коллектива YUKO Юлия Юрина имеет российский паспорт, а Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, в апреле выступит с концертом в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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