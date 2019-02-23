Адвокат арестованного в Греции Винника: "Срок его голодовки беспрецедентный. Он угасает"

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-23T16:58:26+03:00

Тимофей Мусатов рассказал Радио "Комсомольская правда" о том, что врачи в тюрьме не в состоянии оказать россиянину квалифицированную медпомощь

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Голодовка арестованного в Греции россиянина Александра Винника длится уже более 90 дней, и он готов от нее отказаться, однако не может начать принимать пищу самостоятельно - для этого необходима специализированная медицинская помощь, рассказал Радио "Комсомольская правда" адвокат обвиняемого в кибермошенничестве мужчины Тимофей Мусатов.

"Его внутренние органы - желудок, кишечник - уже не работают, нужно “перезапускать” организм. Там, где он содержится, врачи не в состоянии оказать эту помощь. И они выдали заключение о том, что ему необходим срочный перевод в специализированную клинику", - сообщил защитник.

При этом он подчеркнул, что служба конвоирования отказалась переводить Винника в другое учреждение, а потому ситуация сложилась по-настоящему "патовая". По словам Мусатова, вопросом спасения жизни нашего соотечественника теперь занимается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Срок его голодовки в условиях тюрьмы беспрецедентный. Вчера я был у него. Он в тяжелом состоянии, плохо передвигается. Если вы видели фотографии из Освенцима - вот так он примерно и выглядит. Он угасает", - подытожил адвокат.

Напомним, что Александр Винник был задержан в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. В настоящий момент экстрадиции мужчины добиваются Франция, Соединенные Штаты и Россия. Сам заключенный хочет вернуться на родину.

Сайт kp.ru писал о том, что именно с этим требованием мужчина объявил голодовку в ноябре прошлого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/624065" frameborder="0"></iframe> Обвиняемого в кибермошенничестве Александра Винника доставили в греческий суд.Российский гражданин Александр Винник обвиняется властями США в преступном отмывании денег в размере 4 млрд Евро.

ИСТОЧНИК KP.RU