2019-02-23T16:58:26+03:00
Политика

Адвокат арестованного в Греции Винника: "Срок его голодовки беспрецедентный. Он угасает"

Тимофей Мусатов рассказал Радио "Комсомольская правда" о том, что врачи в тюрьме не в состоянии оказать россиянину квалифицированную медпомощь
Екатерина БЕЛОКОНОВАЛилия БУЛАТОВА
Поделиться:
Александр Винник был обвинен в киберпреступленияхАлександр Винник был обвинен в киберпреступленияхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Голодовка арестованного в Греции россиянина Александра Винника длится уже более 90 дней, и он готов от нее отказаться, однако не может начать принимать пищу самостоятельно - для этого необходима специализированная медицинская помощь, рассказал Радио "Комсомольская правда" адвокат обвиняемого в кибермошенничестве мужчины Тимофей Мусатов.

"Его внутренние органы - желудок, кишечник - уже не работают, нужно “перезапускать” организм. Там, где он содержится, врачи не в состоянии оказать эту помощь. И они выдали заключение о том, что ему необходим срочный перевод в специализированную клинику", - сообщил защитник.

При этом он подчеркнул, что служба конвоирования отказалась переводить Винника в другое учреждение, а потому ситуация сложилась по-настоящему "патовая". По словам Мусатова, вопросом спасения жизни нашего соотечественника теперь занимается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Срок его голодовки в условиях тюрьмы беспрецедентный. Вчера я был у него. Он в тяжелом состоянии, плохо передвигается. Если вы видели фотографии из Освенцима - вот так он примерно и выглядит. Он угасает", - подытожил адвокат.

Напомним, что Александр Винник был задержан в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. В настоящий момент экстрадиции мужчины добиваются Франция, Соединенные Штаты и Россия. Сам заключенный хочет вернуться на родину.

Сайт kp.ru писал о том, что именно с этим требованием мужчина объявил голодовку в ноябре прошлого года.

Обвиняемого в кибермошенничестве Александра Винника доставили в греческий суд.Российский гражданин Александр Винник обвиняется властями США в преступном отмывании денег в размере 4 млрд Евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко похвалил украинцев за то, что они "забыли" о 23 февраля
На северо-западе Москвы обнаружена мина
Трое венесуэльских военнослужащих сбежали в Колумбию на бронемашинах
Родителей украинских претенденток на "Евровидение" внесли в базу "Миротворца"
Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией
Логинов пропустит чемпионат Европы по биатлону из-за ошибки руководства СБР
По России проедет поезд с трофейным оружием сирийских боевиков
На Украине назвали отбор на "Евровидение" частью гибридной войны
Американский самолет совершит еще один наблюдательный полет над Россией
"Развлечем Трампа": В Иране заявили, что удивят США в случае ужесточения санкций
Украина потеряла первое место по числу приезжающих в Россию мигрантов
Трамп получил премию "Золотая малина" как худший актер
В шутках Comedy Woman экспертиза нашла оправдание фашизма
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России
"Первым делом нужно зарегистрировать частные питомники": экологи - об идее запретить россиянам держать дома змей и медведей
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Мальчика, оставленного матерью в "Лосином острове", передадут под опеку после следственных действий
Пожар в Московской консерватории ликвидирован
Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу
В России планируют разработать наземную версию "Калибра-М"
В московской консерватории имени Чайковского вспыхнул пожар
Немецкий депутат заявил, что безопасность в Европе невозможно обеспечить без России