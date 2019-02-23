2019-02-23T22:39:45+03:00
Происшествия

Полиция Венесуэлы применила слезоточивый газ на границе с Колумбией

По последним данным, пострадали от 6 до 14 участников протестных акций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Демонстранты собрались на границе Венесуэлы с КолумбиейДемонстранты собрались на границе Венесуэлы с КолумбиейФото: REUTERS
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Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы вынуждены были применить слезоточивый газ в отношении участников протестных акций, которые в субботу, 23 февраля, собрались на границе с Колумбией.

Отмечается, что инцидент произошел на мосту Симона Боливара, который ранее был перекрыт боливарианскими войсками по приказу официального Каракаса. Сайт kp.ru писал о том, что именно по нему планировалось провести грузовики с гуманитарным грузом от США и его союзников.

С самого утра субботы сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо проводили демонстрации в районе границы, в результате все закончилось стычками с полицией. По некоторым данным, силовики применили слезоточивый газ, а также обстреляли особо агрессивных протестующих дробью.

Согласно данным Infobae, ранения получили не менее шести человек. Другие СМИ сообщают о 14 пострадавших.

Тем временем в столице страны Каракасе также неспокойно - там проходит массовые митинги. "Комсомолка" ведет трансляцию с места событий.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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