Полиция Венесуэлы применила слезоточивый газ на границе с Колумбией
Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы вынуждены были применить слезоточивый газ в отношении участников протестных акций, которые в субботу, 23 февраля, собрались на границе с Колумбией.
Отмечается, что инцидент произошел на мосту Симона Боливара, который ранее был перекрыт боливарианскими войсками по приказу официального Каракаса. Сайт kp.ru писал о том, что именно по нему планировалось провести грузовики с гуманитарным грузом от США и его союзников.
С самого утра субботы сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо проводили демонстрации в районе границы, в результате все закончилось стычками с полицией. По некоторым данным, силовики применили слезоточивый газ, а также обстреляли особо агрессивных протестующих дробью.
Согласно данным Infobae, ранения получили не менее шести человек. Другие СМИ сообщают о 14 пострадавших.
Тем временем в столице страны Каракасе также неспокойно - там проходит массовые митинги. "Комсомолка" ведет трансляцию с места событий.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU