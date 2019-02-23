Полиция Венесуэлы применила слезоточивый газ на границе с Колумбией

СЕГОДНЯ 21:54 2019-02-23T22:39:45+03:00

По последним данным, пострадали от 6 до 14 участников протестных акций

Изменить размер текста: A A

Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы вынуждены были применить слезоточивый газ в отношении участников протестных акций, которые в субботу, 23 февраля, собрались на границе с Колумбией.

Отмечается, что инцидент произошел на мосту Симона Боливара, который ранее был перекрыт боливарианскими войсками по приказу официального Каракаса. Сайт kp.ru писал о том, что именно по нему планировалось провести грузовики с гуманитарным грузом от США и его союзников.

С самого утра субботы сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо проводили демонстрации в районе границы, в результате все закончилось стычками с полицией. По некоторым данным, силовики применили слезоточивый газ, а также обстреляли особо агрессивных протестующих дробью.

Согласно данным Infobae, ранения получили не менее шести человек. Другие СМИ сообщают о 14 пострадавших.

Тем временем в столице страны Каракасе также неспокойно - там проходит массовые митинги. "Комсомолка" ведет трансляцию с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU