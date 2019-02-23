ВС Венесуэлы развернули войска на границе с Колумбией

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-23T16:16:57+03:00

Венесуэла развернула свои войска на границе с Колумбией Фото: REUTERS

Меры приняты в рамках недопущения на территорию страны конвоя с гуманитарным грузом

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Военнослужащие Вооруженных сил Венесуэлы развернули войска на границе республики с Колумбией. Об этом сообщили в пресс-службе командования ВС.

"Во исполнение инструкций главнокомандующего [Николаса] Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал войскам оперативно развернуться на границе с Колумбией, чтобы защитить мир и безопасность народа с помощью закрытия границы", — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в Twitter.

Напомним, что именно в эту субботу, 23 февраля, на территорию республики должен прибыть конвой с гуманитарным грузом, который является помощью от Соединенных Штатов и ряда других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает категорически против таких "подачек" со стороны американцев, в то время как оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, ранее объявивший себя временным главой государства, полностью поддерживает такие действия.

Сайт kp.ru писал о том, что в России такие благородные порывы Вашингтона считают обычной провокацией и удобным предлогом для свержения действующего режима.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU