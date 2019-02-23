ВС Венесуэлы развернули войска на границе с Колумбией
Военнослужащие Вооруженных сил Венесуэлы развернули войска на границе республики с Колумбией. Об этом сообщили в пресс-службе командования ВС.
"Во исполнение инструкций главнокомандующего [Николаса] Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал войскам оперативно развернуться на границе с Колумбией, чтобы защитить мир и безопасность народа с помощью закрытия границы", — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в Twitter.
Напомним, что именно в эту субботу, 23 февраля, на территорию республики должен прибыть конвой с гуманитарным грузом, который является помощью от Соединенных Штатов и ряда других стран.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает категорически против таких "подачек" со стороны американцев, в то время как оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, ранее объявивший себя временным главой государства, полностью поддерживает такие действия.
Сайт kp.ru писал о том, что в России такие благородные порывы Вашингтона считают обычной провокацией и удобным предлогом для свержения действующего режима.
Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера
ИСТОЧНИК KP.RU