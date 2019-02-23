Гуайдо прибыл на границу Венесуэлы и Колумбии
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо прибыл на границу Боливарианской Республики со стороны Колумбии, чтобы проследить за прохождением конвоя с гуманитарной помощью.
Сайт kp.ru писал о том, что в эту субботу, 23 февраля, на территорию страны должны были въехать грузовики с различными продуктами и вещами первой необходимость от США и его союзников, однако официальный Каракас поручил не допустить поставок.
Согласно этому приказу, мостовой переход имени Симона Боливара был перекрыт. На границе выставлены вооруженные кордоны. На фоне этой информации у многих возник вопрос - как же Гуйдо удалось попасть в колумбийскую Кукту.
Как рассказал сам оппозиционер, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, в этом ему помогли боливарианские военнослужащие.
"Мы здесь, потому что Вооружённые силы также участвовали в этом процессе. Мы приехали в Колумбию в поисках помощи - не попрошайничать", - цитирует 800 Noticias политика.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU