Гуайдо прибыл на границу Венесуэлы и Колумбии

СЕГОДНЯ 18:55 2019-02-23T18:55:34+03:00

По словам самого оппозиционера, попасть в Кукту ему помогли военнослужащие

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Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо прибыл на границу Боливарианской Республики со стороны Колумбии, чтобы проследить за прохождением конвоя с гуманитарной помощью.

Сайт kp.ru писал о том, что в эту субботу, 23 февраля, на территорию страны должны были въехать грузовики с различными продуктами и вещами первой необходимость от США и его союзников, однако официальный Каракас поручил не допустить поставок.

Согласно этому приказу, мостовой переход имени Симона Боливара был перекрыт. На границе выставлены вооруженные кордоны. На фоне этой информации у многих возник вопрос - как же Гуйдо удалось попасть в колумбийскую Кукту.

Как рассказал сам оппозиционер, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, в этом ему помогли боливарианские военнослужащие.

"Мы здесь, потому что Вооружённые силы также участвовали в этом процессе. Мы приехали в Колумбию в поисках помощи - не попрошайничать", - цитирует 800 Noticias политика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU