Певица Maruv представит Украину на "Евровидении - 2019"
Девушка на вопрос жюри о Крыме, ответила, что считает регион украинским
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Украину на ежегодном песенном конкурсе "Евровидении - 2019" представит певица Maruv. Такое решение было принято по итогам финала национального отбора в Киеве. Девушка и ее кабаре-шоу поедут в Израиль.
Победительница "Евровидения - 2016" украинская певица Джамала находилась в жюри не смогла удержаться, чтобы не задать Maruv вопрос на тему политики: что она ответит, когда в Тель-Авиве журналисты спросят, считает ли она крым украинским. Девушка ответила утвердительно.
Ранее участницы группы Anna Maria Анна и Мария Опанасюк публично отказались называть воссоединение Крыма с Россией "агрессией России".
ИСТОЧНИК KP.RU