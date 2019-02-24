Певица Maruv представит Украину на "Евровидении - 2019"

СЕГОДНЯ 01:46 2019-02-24T01:46:57+03:00

Девушка на вопрос жюри о Крыме, ответила, что считает регион украинским

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Украину на ежегодном песенном конкурсе "Евровидении - 2019" представит певица Maruv. Такое решение было принято по итогам финала национального отбора в Киеве. Девушка и ее кабаре-шоу поедут в Израиль.

Победительница "Евровидения - 2016" украинская певица Джамала находилась в жюри не смогла удержаться, чтобы не задать Maruv вопрос на тему политики: что она ответит, когда в Тель-Авиве журналисты спросят, считает ли она крым украинским. Девушка ответила утвердительно.

Ранее участницы группы Anna Maria Анна и Мария Опанасюк публично отказались называть воссоединение Крыма с Россией "агрессией России".

ИСТОЧНИК KP.RU