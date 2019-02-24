Дюжев посоветовал не слушать политические заявления Серебрякова и других актеров

СЕГОДНЯ 03:49 2019-02-24T03:49:20+03:00

По мнению артиста, о политике должны рассуждать государственные, а не культурные деятели

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Не стоит слушать и принимать всерьез политические заявления актеров. Такое мнение высказал Дмитрий Дюжев, комментируя заявление коллеги по цеху Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы разжигает войны.

«Зачем же мы слушаем профессионалов актерского цеха? Разве это может быть правильно? Приходите в театр и слушайте роли — и будет всё уравновешено в этой жизни», –– цитирует Дюжева Пятый канал.

По его мнению, рассуждать о политике - это компетенция государственных деятелей, политиков, а не деятелей культуры. Дюжев отметил, что артисты обладают слишком переменчивой натурой.

«Он же не политик. Он что хочет может говорить! Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении — это его актерская сущность», — уверен Дюжев.

Он еще раз подчеркнул, что политику следует оставить профессионалам, а служители кино и театра могут своими работами «только вселять надежду на то, что Россия лучше всех стран, что русские люди самые лучшие, самые любимые, самые родные».

Ранее сайт kp.ru писал, что эмигрировавший в Канаду Алексей Серебряков записал в Лондоне с новым скандальным интервью, в котором заявил, что россияне вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм и пересматривать историю, потому что их со всех сторон обложили враги».

ИСТОЧНИК KP.RU