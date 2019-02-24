Погода в Москве на 24 февраля 2019 года: ожидается до 2 градусов тепла

24 Февр. 07:24 2019-02-24T07:24:38+03:00

В Москве в воскресенье ожидается около 2 градусов тепла Фото: Евгения ГУСЕВА

Метеорологи обещают небольшие осадки в Москве на 24 февраля года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшие осадки в Москве на воскресенье, 24 февраля 2019 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от 0 до +2 градусов. Днем облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 25 февраля, температура воздуха составит -1...+1 градус, облачно, небольшие осадки. Днем — от 1 до 3 градусов выше нуля, облачно. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В ночь на вторник характер погоды не изменится. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, днем - 1-3 градуса со знаком «плюс». Облачно, небольшие осадки, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, днем порывы могут 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU