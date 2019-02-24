2019-02-24T08:34:05+03:00
В мире

В столице Сербии прошел массовый протест

Среди основных требований протестующих – возврат пенсий, которые были сокращены по требованию международных финансовых организаций
Екатерина БОЛГОВА
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Основным лозунгом акции протеста в Белграде стала фраза "Один из пяти миллионов"Основным лозунгом акции протеста в Белграде стала фраза "Один из пяти миллионов"Фото: REUTERS
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В столице Сербии прошел массовый антиправительственный протест.

Вечером в субботу, 23 февраля, на улицы Белграда вышли несколько тысяч человек, которые выдвинули различные требования. Среди основных - возврат пенсий, которые были сокращены по требованию международных финансовых организаций, а также отставка главы Минздрава страны Златибора Лончара, формирование "свободной Сербии" и "решение проблем на местах".

Протестующие старшего возраста держали в руках плакаты с призывами: "Верните пенсии!", "Кто тратит наши накопления?".

Акция протеста началась у здания философского факультета Белградского университета, а затем манифестанты разошлись по центральным улицам. Основным лозунгом мероприятия стала фраза "Один из пяти миллионов", которая намекает на заявление президента страны Александара Вучича о том, что он не допустит незаконного захвата власти, "даже если на улицы выйдут пять миллионов человек".

На шествии не было полицейских, но на перекрестках главных улиц дежурили автомобили автоинспекции, чтобы следить за порядком на дорогах, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине января в Белграде прошли переговоры президентов России и Сербии Александара Вучича и Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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