На границе Венесуэлы с Колумбией подожгли три грузовика с гумпомощью
В венесуэльском штате Тачира на границе с Колумбией подожгли три грузовика с гуманитарной помощью. Как сообщил журналист Габриэль Бастидас в своем микроблоге в Twitter, это сделали представители полиции Венесуэлы.
"Три грузовика были сожжены на мосту Уренья после того, как они оказались на венесуэльской территории», - написал Бастидас.
Он добавил, что для спасения гумпомощи жители выстроились в живую цепь.
По данным частного телеканала VPI, в ходе происшествия с грузовиками пострадали около 10 человек.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что в страну прибудет гуманитарная помощь от других государств. В настоящее время власти Венесуэлы закрыли границы с Бразилией и Колумбией.
В то же время министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил госсекретаря США Майка Помпео в поджоге автомобилей с гуманитарной помощью и для начала войны с Каракасом.
"Сегодня операция сорвалась. Если вы хотите найти тех, кто сжег грузовик с фальшивой гуманитарной помощью, ищите их среди своих работников", - написал Арреаса в своем микроблоге в Twitter.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU