На границе Венесуэлы с Колумбией подожгли три грузовика с гумпомощью

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-24T09:15:15+03:00

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В венесуэльском штате Тачира на границе с Колумбией подожгли три грузовика с гуманитарной помощью. Как сообщил журналист Габриэль Бастидас в своем микроблоге в Twitter, это сделали представители полиции Венесуэлы.

"Три грузовика были сожжены на мосту Уренья после того, как они оказались на венесуэльской территории», - написал Бастидас.

Он добавил, что для спасения гумпомощи жители выстроились в живую цепь.

По данным частного телеканала VPI, в ходе происшествия с грузовиками пострадали около 10 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что в страну прибудет гуманитарная помощь от других государств. В настоящее время власти Венесуэлы закрыли границы с Бразилией и Колумбией.

В то же время министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил госсекретаря США Майка Помпео в поджоге автомобилей с гуманитарной помощью и для начала войны с Каракасом.

"Сегодня операция сорвалась. Если вы хотите найти тех, кто сжег грузовик с фальшивой гуманитарной помощью, ищите их среди своих работников", - написал Арреаса в своем микроблоге в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU