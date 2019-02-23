Два градуса ниже точки замерзания совести и памяти: пиарщица экс-участницы Comedy Woman «оправдала» и Медведеву, и гитлеровцев

Уже надоело писать об очередных высказываниях наших «звезд», которые, забыв всяческую совесть и презрев историческую память, позволяют себе «оригинальные» высказывания по поводу нашей страны, героев, собственных сограждан. Но, поскольку они никак не унимаются, приходится делать это опять. И не для пиара этих персон, а потому что сволочей, подонков и подлецов надо называть именно так – подлецами, подонками и сволочами.

PR-агент бывшей участницы Comedy Woman Натальи Медведевой Ольга Каткова выступила с оправданием свое работодательницы, пошутившей не так давно по поводу «замерзшего духа» генерала Карбышева, героя Советского Союза, заживо замороженного гитлеровцами в концлагере 18 февраля 1945 года. Медведева попыталась оправдаться незнанием истории, что выглядело отговоркой, учитывая отличные оценки по всем предметам, которые она получала во время обучения в образцовом элитном лицее.

Кстати говоря, после той шутки Медведевой режиссер Никита Михалков раскритиковал ее, а вскоре была проведена психолого-лингвистическая экспертиза скетчей Comedy Woman. И эксперты пришли к выводу, что зрителям навязываются «антисоциальные» смыслы и ценности, а некоторые скетчи содержат скрытые попытки реабилитировать Адольфа Гитлера и национал-социалистическую идеологию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690999" frameborder="0"></iframe> «Я думала, Карбышев вымышленный».Наталья Медведева извинилась за шутку про генерала

И оправдание, выданное Катковой, как нельзя к месту это подтверждает.

- Вы в курсе, что вообще исторически, - заявила она журналисту одного телеканала. - Я знаю, что говорит наша история, мне звонил один немец из Германии, возмущенный травлей Наташи в интернете, он провел свои исследования, поднял архивы, готов все отсканировать и прислать, что вообще в тот день погода на улице была два градуса плюс

Заметьте, немец возмущен не тем, что творилось в концлагере. Не тем, что делали фашисты с узниками. Не пытками, не фактом жуткой казни, а тем, что Наташа подверглась «критике в интернете». Да и сама мадам недоумевает, было +2 градуса. То есть врут. Врут гады. Никто не замораживал советского генерала. Плюс два - это ведь практически закаливание, чуть ли не оздоровительная процедура.

И как такое стоит называть, спрашивается. Я не могу тут ни призывать к чему-то, а то еще сочтут экстремизмом или еще чем-нибудь. Могу лишь посоветовать Катковой заняться такими оздоровительными процедурами самой. Возможно, тогда она хоть немного поймет, что ее «+2 градуса» - это гораздо ниже точки замерзания совести, атрофии мозга и амнезии памяти.

А в это время другой «звездун» кино Алексей Серебряков, уехавший жить в Канаду на заработанные в России деньги, раз за разом обрушивается на страну, в которой вырос и стал востребованным. Которая дала ему все, в том числе и средства для нынешней безбедной жизни.

- За последние 20 лет было создано несколько войн российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду в том числе африканские республики. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм, - поделился он в своем очередном «откровении», записанном в Лондоне. Ранее он уже называл национальной идеей России силу, хамство и наглость. Да и до того не раз выступал примерно с тех же позиций. А уж не сам ли он способствовал расцвету этого культа, если принять его характеристики как правду, играя одного за другим бандитов, продажных милиционеров и романтизируя прочую братию 90-х.

Честное слово, уже надоели все эти претендующие на принадлежность к интеллектуальной элите «звездуны» и «звездуньи» из богемной и околобогемной тусовки. В сети уже полно призывов набить Серебрякову морду лица, и не исключено, что кто-то из оскорбленных им людей, например, родственников погибших в Цхинвале российских миротворцев попытается это при случае сделать. Им ведь трудно будет объяснить, что из этих «недоилитных» (это не ошибка правописания – прим. авт.) персонажей просто прут наружу их собственные комплексы неполноценности.

Есть только один способ привести «псевдоилиту» в чувство. Надо бить их по самому больному, по их кошельку. Не брать, например, на работу в шоу, а то и прикрывать такие программы. Не снимать в кино. И пусть кричат про цензуру. Пусть выбирают, что им важнее. А еще следует вернуть, в конце концов, лишение гражданства. За публичные поведение и поступки, несовместимые со званием гражданина Российской Федерации, порочащие как его честь, так и достоинство страны.

А иначе этот словесный и мозговой понос не прекратится. А виновата у них всегда будут страна и мы. Хотя таким способом они решают лишь проблемы своей несостоятельности, пусть и не профессиональной, а гражданской. Что, кстати, еще хуже.

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