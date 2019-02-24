В сирийской провинции Хама произошел взрыв: погибли более 20 человек

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-24T11:43:02+03:00

По данным сирийских СМИ, автобус с рабочими подорвался на мине

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В воскресенье, 24 февраля, произошел взрыв в сирийской провинции Хама.

По информации сирийского агентства САНА, жертвами происшествия стали, как минимум, 24 человека. Отмечается, что автобус, перевозивший рабочих, подорвался на мине. Взрыв прогремел около населенного пункта Саламия в районе Вади Аль-Азиб.

Как отмечает агентство, мина была заложена членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 января произошел взрыв в сирийском Манбидже. В результате погибли 27 человек, в том числе пятеро американских военных. ЧП случилось на оживленной улице, где в то время проходил проходил маршрут патруля возглавляемой США международной коалиции. Ответственность за случившееся тогда взяло на себя ИГ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/686640" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в сирийском Манбидже.

ИСТОЧНИК KP.RU