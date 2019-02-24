В сирийской провинции Хама произошел взрыв: погибли более 20 человек
В воскресенье, 24 февраля, произошел взрыв в сирийской провинции Хама.
По информации сирийского агентства САНА, жертвами происшествия стали, как минимум, 24 человека. Отмечается, что автобус, перевозивший рабочих, подорвался на мине. Взрыв прогремел около населенного пункта Саламия в районе Вади Аль-Азиб.
Как отмечает агентство, мина была заложена членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Другие подробности происшествия пока не приводятся.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 января произошел взрыв в сирийском Манбидже. В результате погибли 27 человек, в том числе пятеро американских военных. ЧП случилось на оживленной улице, где в то время проходил проходил маршрут патруля возглавляемой США международной коалиции. Ответственность за случившееся тогда взяло на себя ИГ.
Момент взрыва в сирийском Манбидже.
ИСТОЧНИК KP.RU