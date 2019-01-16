Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео
В сети появилось видео теракта, произошедшего ранее в среду, 16 января, в сирийском городе Манбидж. Как выяснилось, камеры наружного наблюдения сняли сам момент взрыва.
Судя по записи, взрыв прогремел на довольно оживленной улице, по которой к тому же проходил маршрут патруля возглавляемой США международной коалиции. Также на опубликованных телеканалом EHA News кадрах видно, как после детонации взрывного устройства несколько человек падают на землю.
Момент взрыва в сирийском Манбидже.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, взрыв прогремел в Манбидже в среду, 16 января. При этом, по последним данным, погибли 27 человек, в том числе пятеро американских военных.
Кстати, стоит отметить, что ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.
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