Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео

СЕГОДНЯ 21:22 2019-01-16T21:22:52+03:00

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В сети появилось видео теракта, произошедшего ранее в среду, 16 января, в сирийском городе Манбидж. Как выяснилось, камеры наружного наблюдения сняли сам момент взрыва.

Судя по записи, взрыв прогремел на довольно оживленной улице, по которой к тому же проходил маршрут патруля возглавляемой США международной коалиции. Также на опубликованных телеканалом EHA News‏ кадрах видно, как после детонации взрывного устройства несколько человек падают на землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686640" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в сирийском Манбидже.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, взрыв прогремел в Манбидже в среду, 16 января. При этом, по последним данным, погибли 27 человек, в том числе пятеро американских военных.

Кстати, стоит отметить, что ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.