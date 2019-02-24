Певицу Maruv могут лишить права представлять Украину на "Евровидении-2019"

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-24T12:59:46+03:00

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В течение 48 часов Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) примет решение об участии певицы Maruv в "Евровидении-2019". Несмотря на победу в национальном отборе, исполнительницу могут лишить права представлять Украину на музыкальном конкурсе из-за ее концертов в России.

"В обществе сейчас есть разные мнения, может ли ехать исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv", - заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, слова которой приводятся на сайте "Общественного ТВ".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу на Украине состоялся финал отборочного конкурса на "Евровидение-2019", победу на котором одержала Maruv , обойдя группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz.

ИСТОЧНИК KP.RU