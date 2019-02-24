2019-02-24T13:12:16+03:00
Политика

Washington Post: беспилотник "Калашникова" изменит мир, как АК-47

Эксперт по международным отношениям Николас Гроссман заявил, что покупатели "Куб-БЛА" смогут "управлять бомбой с высокой степенью точности"
Екатерина БОЛГОВА
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Новый малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат (микро-БЛА) "Куб-БЛА" российского концерна "Калашников"Новый малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат (микро-БЛА) "Куб-БЛА" российского концерна "Калашников"Фото: скриншот видео
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Газета The Washington Post написала, что новый малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат (микро-БЛА) "Куб-БЛА" российского концерна "Калашников" может изменить мир так же, как автомат АК-47, появившийся в прошлом веке.

"Российская компания, подарившая миру знаменитый автомат АК-47, представила ударный беспилотник, который может аналогичным образом произвести переворот в деле ведения боевых действий", - говорится в статье издания.

По данным газеты, автомат АК-47, известный в мире как просто Калашников, до сих пор остается мощным оружием.

"Пентагон покупает уже бывшие в использовании автоматы Калашникова для своих союзников в Сирии и Афганистане, но не предоставляет им более дорогое оружие американского производства", - пишет автор.

Эксперт по международным отношениям Николас Гроссман сообщил изданию, что покупатели беспилотника "Куб-БЛА" смогут "управлять бомбой с высокой степенью точности". По его словам, появление нового беспилотника может ознаменовать "демократизацию умных бомб".

Напомним, российский концерн "Калашников" представил беспилотник-самоубийцу "Куб-БЛА" на международной выставке вооружений IDEX 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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