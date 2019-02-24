2019-02-24T15:36:08+03:00
Политика

Нетаньяху собирается обсудить с Путиным действия Ирана в Сирии

Премьер-министр Израиля также сообщил, что Еврейское государство продолжит сопротивляться росту влияния Тегерана в САР
Елена Гильманова
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Нетаньяху собирается обсудить с Путиным действия Ирана в СирииНетаньяху собирается обсудить с Путиным действия Ирана в СирииФото: REUTERS
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На еженедельном заседании правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что 27 февраля в Москве собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным действия Ирана в Сирии.

«В среду я встречусь с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Я буду обсуждать с ним развитие событий в регионе и иранскую агрессию», - цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

Премьер-министр Израиля также заявил, что Еврейское государство продолжит действия против закрепления Ирана в Сирии. По словам Нетаньяху иранский режим хочет «уничтожить Израиль». «Израиль продолжит сколько необходимо действовать для блокирования иранского военного закрепления в Сирии» - приводит пресс-служба слова Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля на несколько дней перенес визит в Россию по внутриполитическим причинам. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, такое решение Лидера Израиля связано с внутриполитическими причинами, а именно подготовка к выборам. Встреча Путина и Нетаньяху состоится 21 февраля. Как сообщалось на сайте Кремля в повестке переговоров актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также «обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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