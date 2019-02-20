Нетаньяху отложил встречу с Путиным

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-20T15:42:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на несколько дней перенес визит в Россию по внутриполитическим причинам. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Да, по внутриполитическим причинам» - Цитируют слова Ушакова РИА Новости. По словам помощника президента причиной переноса визита главы Израиля стала подготовка к выборам.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что встреча Путина и Нетаньяху состоится 21 февраля. Как сообщалось на сайте Кремля в повестке переговоров актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также «обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии».

Сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года лидеры России и Израиля проводили также телефонные переговоры. Тогда разговор состоялся по инициативе израильской стороны и затрагивал в основном вопросы, связанные с ситуацией в Сирии. Вскоре после этого сам Нетаньяху сообщил, что планирует встретиться с Путиным в конце февраля для обсуждения присутствия иранских войск на территории арабской республики.

ИСТОЧНИК KP.RU