2019-02-20T15:42:17+03:00
Политика

Нетаньяху отложил встречу с Путиным

По словам помощника президента России, такое решение Лидера Израиля связано с внутриполитическими причинами
Елена Гильманова
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент России Владимир ПутинПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на несколько дней перенес визит в Россию по внутриполитическим причинам. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Да, по внутриполитическим причинам» - Цитируют слова Ушакова РИА Новости. По словам помощника президента причиной переноса визита главы Израиля стала подготовка к выборам.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что встреча Путина и Нетаньяху состоится 21 февраля. Как сообщалось на сайте Кремля в повестке переговоров актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также «обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии».

Сайт kp.ru писал о том, что в начале января этого года лидеры России и Израиля проводили также телефонные переговоры. Тогда разговор состоялся по инициативе израильской стороны и затрагивал в основном вопросы, связанные с ситуацией в Сирии. Вскоре после этого сам Нетаньяху сообщил, что планирует встретиться с Путиным в конце февраля для обсуждения присутствия иранских войск на территории арабской республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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