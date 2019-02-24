Неизвестные захватили пассажирский самолет в Бангладеш

СЕГОДНЯ 16:39 2019-02-24T17:06:41+03:00

По некоторым данным, лайнер был угнан после того, как совершил промежуточную посадку в аэропорту города Читтагонг

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В воскресенье, 24 февраля, стало известно об очередной попытке угона пассажирского самолета. По некоторым данным, неизвестные захватили Boeing 737-8E9 бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, следовавший из города Дакка в Дубай.

Как выяснилось, лайнер был угнан после того, как совершил промежуточную посадку в аэропорту бангладешского города Читтагонг.

Между тем, по сведениям информационного портала Bdnews24, все пассажиры и члены экипажа уже покинули самолет, а преступники до сих пор находятся в салоне воздушного судна.

Кстати, напомним о попытке угнать самолет, летевший из Сургута в Москву. Как сообщал сайт kp.ru, 22 января один из пассажиров этого лайнера Павел Шаповалов потребовал от экипажа сменить курс на Афганистан. В итоге, под предлогом необходимой дозаправки, Boeing посадили в Ханты-Мансийске, а несостоявшегося угонщика задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU