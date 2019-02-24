2019-02-24T22:41:49+03:00
В мире

Трамп рассказал о своих ожиданиях от второй встречи с Ким Чен Ыном

По словам президента США, он рассчитывает на продолжение достигнутого ранее прогресса [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 февраля, президент США Дональд Трамп рассказал, чего он ждет от своей второй личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам американского лидера, он рассчитывает на «продолжение прогресса», достигнутого на состоявшемся в прошлом году саммите США - КНДР в Сингапуре.

«Я отправлюсь в Ханой завтра рано утром на саммит с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, где мы оба ждем продолжения прогресса, который мы достигли на первом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, второй саммит США - КНДР пройдет с 27 по 28 февраля во вьетнамском Ханое.

Что касается первой встречи Трампа и Ким Чен Ына, то она прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам тех переговоров лидеры приняли совместное заявление. В частности, Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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