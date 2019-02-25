Электронные водительские права будут введены в России к 2020 году

СЕГОДНЯ 07:11 2019-02-25T07:11:46+03:00

Оцифрованная база владельцев автомобилей ведется уже много, осталось лишь нормативно закрепить ее использование вместо удостоверений

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Уже в следующем году в России могут задействовать электронные водительские права, которые позволят граждан не носить с собой бумажное удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, поскольку все данные можно будет проверить через базу. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

"Когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем", - заявил глава ГИБДД.

При этом он добавил, что то же самое относится и к свидетельству о регистрации ТС - нет никакой необходимости постоянно носить его с собой. Органы ведут оцифрованную базу данных еще с 2011 года, осталось лишь нормативно закрепить ее использование вместо удостоверений.

"Технически мы к этому готовы", - цитирует РИА Новости Черникова.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее а улицах Москвы запустили эксперимент - Госавтоинспекция приобрела 21,7 тысяч специальных планшетов, которые способны определять личность человека по фотографии. Инспектору достаточно просто сфотографировать водителя, а система сама сопоставит изображение со снимками в базе ГИБДД, куда занесены все когда-либо получавшие права граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU