2019-02-25T14:28:59+03:00
Спорт

«Валенсия» упустила победу на последних минутах матча против «Леганес»

Встреча состоялась в рамках 25-го тура чемпионата Испании
Дарья КРЫЛОВА
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Россиянин Денис Черышев в составе "Валенсии".Россиянин Денис Черышев в составе "Валенсии".Фото: REUTERS
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В матче 25-го тура чемпионата Испании, «Валенсия» приехала в гости к «Леганесу» на стадион «Мунисипаль де Бутарке», и вела в счете вплоть до 88-й минуты. Встреча завершилась со счётом 1:1, позволив «летучим мышам» подняться на 8-е место в турнирной таблице, а «Леганесу» удержать 12-е место с 30 очками.

Открыл счет на 22-й минуте полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа, ответный же мяч за хозяев поля забил нападающий Мартин Брайтвайт.

Россиянин Денис Черышев вышел в основном составе «Валенсии», но какими-либо результативными действиями в этом конкретном матче не отличился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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