ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии

СЕГОДНЯ 17:16 2019-02-25T17:16:17+03:00

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Евросоюз решил продлить ограничительные меры в отношении Минска, в них входят эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое возможно использовать для внутренних репрессий. Также Европейский Союз решил продлить санкции в отношении четырех физлиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к исчезновению нескольких оппозиционеров

«Совет решил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии на один год, до 28 февраля 2020 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех человек в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах», - сообщил в понедельник, 25 февраля, Совет ЕС.

Однако Брюссель продлил срок действия послаблений, разрешающих экспорт в Белоруссию биатлонного снаряжения, а также ограниченного числа спортивных винтовок и спортивных пистолетов, которые по-прежнему «подлежат предварительному разрешению национальных компетентных органов в каждом конкретном случае».

Напомним, ЕС ввел санкции против Белоруссии в 2004 году, а в 2011-м начало действовать эмбарго на поставки оружия. Между тем в 2016 году Евросоюз снял ограничения против 170 белорусов, в том числе против президента страны Александра Лукашенко. 23 февраля прошлого года, Совет Евросоюза принял решение продлить срок действия ограничительных мер против Белоруссии. Таким образом эмбарго и санкции должны были действовать до 28 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU