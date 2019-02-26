Строительство газопровода "Сила Сибири" завершено на 99%

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-26T08:10:08+03:00

Речь идет, в частности, об участке трубы между Чаяндинским месторождением и границей России с Китаем

Изменить размер текста: A A

Строительство газопровода "Сила Сибири", по которому в будущем будут проходить поставки топлива из месторождений в Якутии и Иркутской области, построен более чем на 99%. Соответствующая информация приводится в презентации "Газпрома", опубликованной ко Дню инвестора.

Напомним, что российская компания заключила контракт с китайской CNPC еще в мае 2014. В документе речь идет о поставках нашего газа в Поднебесную по восточному маршруту сроком на 30 лет. Предполагается, что ежегодно по трубе будет проходить около 38 млрд. кубометров топлива. При этом при желании данный показатель может быть значительно увеличен.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент строительство "Силы Сибири" находится на завершающей стадии. Первые поставки должны стартовать уже 1 декабря 2019 года.

Согласно данным РИА Новости, передача газа начнется несколько раньше изначально запланированного срока. Об этом говорят, в частности, сведения о готовности участка от Чаяндинского месторождения до границы России и КНР по состоянию на 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU