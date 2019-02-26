2019-02-26T08:10:08+03:00
Экономика

Строительство газопровода "Сила Сибири" завершено на 99%

Речь идет, в частности, об участке трубы между Чаяндинским месторождением и границей России с Китаем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Газпром" построил более 99 процентов газопровода "Силы Сибири""Газпром" построил более 99 процентов газопровода "Силы Сибири"Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ
Изменить размер текста:

Строительство газопровода "Сила Сибири", по которому в будущем будут проходить поставки топлива из месторождений в Якутии и Иркутской области, построен более чем на 99%. Соответствующая информация приводится в презентации "Газпрома", опубликованной ко Дню инвестора.

Напомним, что российская компания заключила контракт с китайской CNPC еще в мае 2014. В документе речь идет о поставках нашего газа в Поднебесную по восточному маршруту сроком на 30 лет. Предполагается, что ежегодно по трубе будет проходить около 38 млрд. кубометров топлива. При этом при желании данный показатель может быть значительно увеличен.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент строительство "Силы Сибири" находится на завершающей стадии. Первые поставки должны стартовать уже 1 декабря 2019 года.

Согласно данным РИА Новости, передача газа начнется несколько раньше изначально запланированного срока. Об этом говорят, в частности, сведения о готовности участка от Чаяндинского месторождения до границы России и КНР по состоянию на 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шакира предстанет перед испанским судом по делу о неуплате налогов
Комиссия по ценным бумагам США снова подала в суд на Илона Маска
Порошенко прилюдно унизил оставшегося без зарплаты шахтера
Американцы стали ездить в Россию чаще на 40 процентов
ВКС России получат первый серийный истребитель Су-57 уже в 2019 году
Соль может вызывать атопический дерматит
Порошенко сравнил украинскую евроинтеграцию с анекдотом про кубинцев
Погода в Москве на 26 февраля 2019 года: ветрено и сыро
Адвокаты Манафорта просят суд вынести ему мягкий приговор
СМИ: Россия может уйти из Совета Европы после выборов генсека
Помпео: Отставка главы МИД Ирана не изменит политику США в отношении Тегерана
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на встречу с Трампом
Facebook разблокировал страницу проекта RT
Гуаидо пообещал вернуться в Венесуэлу из Колумбии в течение недели
Тимошенко уличила власти Украины в обмане: они не прекращали закупки российского газа
Вице-премьер Украины предложил изменить правила отбора участников на «Евровидение»
Биатлонистка Васильева попросила IBU не отстранять ее от соревнований за пропуск допинг-тестов
Сбой в работе сервиса по оплате парковки в Москве устранен
В Канаде произошла авария с участием более 70 машин